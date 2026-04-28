Общество

Молодёжь и эксперты в Рязани обсудили цифровую зависимость

Олеся Чугунова
28 апреля в Доме молодёжи состоялась межвузовская дискуссионная площадка «Одиночество в сети. Выход есть?», подготовленная координационным центром РГУ имени С. А. Есенина. В мероприятии поучаствовали рязанские вузы вместе с преподавателями и студентами. Приняли участие не только российские, но и иностранные студенты.

В качестве спикеров выступили:

  • Лощинин Александр Евгеньевич, руководитель Координационного центра Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина;
  • Амелина Яна Александровна, политолог, эксперт по деструктивному влиянию социальных сетей, глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего» и секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, автор ряда монографий и статей, в том числе на тему терроризма и профилактики деструктивных явлений в молодежной среде;
  • Толкач Пётр Михайлович, начальник отдела информационной безопасности в молодёжной среде Дома молодёжи Рязанской области;
  • Резчиков Николай Сергеевич, заместитель начальника Центра противодействия экстремизму УМВД России по Рязанской области;
  • Иерей Павел Коньков, бакалавр богословия, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица», председатель отдела по религиозному образованию и катехизации Рязанской епархии.

В настоящее время очень тяжело представить свою жизнь без интернета. На площадке обсудили проблемы, плюсы и минусы глобальной сети. Чувство одиночества порой приводит к очень неприятным историям. Например, на сайтах знакомств существует риск попасть на мошенников или даже в нежелательную организацию. Чаще всего, по словам политолога, попадаются на подобные схемы молодые парни. Директор центра РГУ имени Есенина, работая со студентами, проверяет их по поиску в интернете, смотрит, какая информация о них высвечивается, но если для данной организации это делается из добрых побуждений и обеспечения безопасности, то нужно понимать, что точно такими же методами могут пользоваться злоумышленники. Всё, что попадает о вас в сеть, может быть легко использовано против вас. Вербовка сегодня — это огромная и качественная работа, которой бывает очень тяжело противостоять. Поэтому очень важно говорить о таких вещах и учиться отличать ложь от правды.

«Я поймал себя на мысли, что мы все в сети сидим. Я сам находился в интернете, переписывался с коллегами. И сеть для нас становится обыденным, она в целом вошла в повсеместный обиход. Мы переписываемся с доставщиками, мы переписываемся с друзьями. Мы меньше стали ходить, разговаривать с друзьями, тем более погода не позволяет. И вот за этой призмой красивого экрана иногда скрываются вещи, которые не всегда можно определить. Я благодарен координационному центру, вузам, что на такой площадке мы сможем наконец понять, где нам нужно быть наиболее внимательными и где нас и что может поймать», – сказал Петрушкин Николай Анатольевич, заместитель председателя Комитета по делам молодёжи Рязанской области.

Впервые в Рязани были показаны фрагменты фильма «Сеть» телеканала «Спас».

Помимо этого, сделали акцент на том, что не только подростки и молодёжь очень внушаемы: взрослые тоже часто попадают под влияние социальных сетей, критики и прочего негатива из интернета. Это означает, что незащищёнными могут остаться кто угодно. Также подняли проблему цифровых зависимостей и цифрового разрыва между поколениями.

«Отказаться от технологий не получится, но нужно помнить, что это не цель, а средство», — сказал Павел Коньков.

Вывод мероприятия и ответ на главный вопрос: да, выход есть. Детям важно доверять своим родителям и рассказывать о том, что их беспокоит. Родителям важно разговаривать со своими детьми и рассказывать о всех опасностях, с которыми они могут столкнуться. Не забывайте устраивать себе цифровые детоксы, уходить в походы, где нет интернета, проводить вживую время с семьёй и друзьями.

