Труп женщины обнаружили на дне реки Ранова в Кораблинском округе

Во вторник, 28 апреля, поисково-спасательной службы на воде города Новомичуринска извлекли из реки Ранова тело женщины. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС России по Рязанской обалсти.

Инцидент произошёл вблизи деревни Григорьевское Кораблинского муниципального округа. Тело подняли в 08:10 утра.

Продолжение после рекламы

В связи с этим происшествием спасатели обращаются к жителям Рязани и области с настоятельной просьбой соблюдать все правила поведения на воде. Помните: только строгое следование мерам безопасности — залог сохранения жизни и здоровья!