Соловьёв и Боня объединились в нелюбви к Милонову

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал депутата Госдумы Виталия Милонова и заявил, что тот не должен заниматься политикой. Об этом он сказал в эфире своего проекта на канале «Соловьев LIVE», сообщает «Газета.ру».

«Я вообще не понимаю, что он делает в Госдуме», — отметил Владимир Соловьев, добавив, что его позиция по Милонову давно сформирована.

28 апреля ведущий провёл эфир вместе с блогером и телеведущей Викторией Боней. Разговор начали с её самочувствия после травмы ноги — Соловьев заметил, что гостья выглядит хорошо. Затем он извинился за прежние резкие слова в её адрес и признал, что допустил некорректные формулировки.

Во время беседы Боня предложила ему извиниться перед премьер-министром Италии Джордже Мелони. Соловьев, назвавший Мелони «падшей женщиной» и «фашистской тварью», подчеркнул, что «это вопрос политический». Он отметил, что итальянские политики допускали резкие высказывания в адрес президента России, и это не вызывало реакции внутри страны.

