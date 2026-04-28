Экономика и бизнес

Студенты пилотного спецкурса Рязанского медколледжа одними из первых побывали на строящемся заводе «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Валерия Мединская
В рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов» состоялась экскурсия для студентов Рязанского медколледжа на строящийся в Скопинском округе фармацевтический завод по производству препаратов плазмы крови человека ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

17 учащихся, которые завершают первый год обучения по пилотному спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза», открытому при поддержке Корпорации развития специально под запрос инвесткомпании, одними из первых увидели уже готовые места работы в лаборатории контроля качества и административном блоке завода, запуск которого намечен на 2028-й год. Именно там, на самом современном оборудовании будут выпускать уникальные для России препараты плазмы крови человека, применяемые в гематологии, иммунологии, реанимации и интенсивной терапии. Пока идет строительство, инвестор продолжает формировать кадровый резерв для своего будущего производства.

Так, в Скопинском филиале медколледжа готовится к запуску новая программа «Аппаратчик-оператор производства химических соединений», также созданная по запросу инвестора при участии Корпорации развития. Инвестор уже обеспечил ремонт и установку в учебных кабинетах колледжа современной мебели и лабораторного оборудования для занятий. Для наполнения первого набора в скопинский филиал в партнерстве с КРРО продолжается профориентационная работа со школьниками из семи районов Рязанской области. Ее рабочие моменты, а также другие оргвопросы, связанные с набором и подготовкой кадров после экскурсии обсудили гендиректор ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эндрю Дуглас Смит, гендиректор Корпорации развития Вячеслав Несин, глава Скопинского округа Михаил Ромодин и директор Рязанского медколледжа Илья Савкин.

– Когда видишь своими глазами, как студенты первого спецкурса с восторгом изучают место работы, где им, возможно, предстоит трудиться, то вдвойне приятно осознавать, что наши общие усилия по обеспечению российского гиганта фармотрасли кадрами не напрасны. Мы помогли инвестору открыть в медколледже спецкурс по подготовке будущих сотрудников завода. Рады, что смогли быть полезными с разработкой и подготовкой к запуску новой образовательной программы, набор на которую будет открыт в Скопинском филиале медколледжа в следующем учебном году, – отметил Вячеслав Несин.

Прием заявок от абитуриентов, желающих поступить на обучение по новой программе от «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» в филиале Рязанского медицинского колледжа в Скопине, начнется предстоящим летом. Обучение студентов будет проходить по типу целевого, то есть на безвозмездной для учащихся основе. После выдачи диплома у выпускников будет возможность трудоустроиться на завод по производству препаратов плазмы крови человека, который к тому времени уже будет введен в эксплуатацию.

