В Рязани установят миниатюры утраченных храмов и экран с «оживающим» Паустовским

В Рязани планируют установить миниатюры утраченных храмов. Об этом во время отчёта сообщил глава городской администрации Борис Ясинский.

Мэр подобно остановился на благоустройстве города, рассказал о Большом пешеходном маршруте, планах по приведению в порядок общественных территорий.

«В год 40-летия Чернобыльской аварии совместно с общественными организациями мы комплексно проведём благоустройство в сквере Героев Чернобыльцев, — отметил Ясинский. — Реализуем шесть совместных проектов с Рязанской епархией. Это установка памятников с благоустройством территории. Начнем общественный проект по установке миниатюр утраченных храмов Рязани».

Отдельно мэр рассказал о благоустройстве Тропы Паустовского в Солотче, где должен появиться интерактивный экран с «оживающим» писателем.

