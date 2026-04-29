Павел Малков сообщил о проверке поликлиники в Сасово

Команда общественного проекта «Народный контроль» совместно с участниками «ГЕРОИ62» и местными жителями провела проверку поликлиники Сасовского межрайонного медицинского центра. О результатах рейда сообщил губернатор Павел Малков.

Участники осмотра отметили, что учреждение расположено удобно, рядом есть вместительная парковка, территория благоустроена и оснащена урнами. Вход оборудован пандусом и кнопкой вызова персонала. Внутри здания чисто, организовано достаточно мест для ожидания в коридорах. На лестничных маршах присутствует антискользящее покрытие, санитарные комнаты содержатся в порядке.

При этом проверяющие указали на недостатки. В коридорах зафиксировано множество участков с отколовшейся плиткой — её замену планируют провести в текущем году. Также требует обновления мебель, а на некоторых лестницах шатаются перила.

Что касается качества услуг, пациенты в целом положительно отзываются о работе врачей. Персонал назван вежливым и внимательным, поликлиника укомплектована специалистами. В учреждении понятная навигация, работают электронные табло с расписанием, два аптечных пункта, установлены антисептики, предоставляются бесплатные бахилы, выдаются костыли и ходунки. Из слабых мест: отсутствие камер видеонаблюдения, нет расписания приема врачей в отделении гинекологии, а также не обнаружена книга жалоб и предложений.

«Многие пациенты отмечают хорошую работу врачей. Поликлиника укомплектована специалистами. Все замечания нужно будет отработать. «Народный контроль» вернётся с повторной проверкой», — сказал Павел Малков.

