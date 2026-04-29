Изображение от wirestock на Freepik
Новости России

В убийстве 11-летней девочки на Кубани заподозрили соседа

Никита Рязанцев
На Кубани силовики задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы из поселка Стрелка, она считалась пропавшей без вести, пишет SHOT.

В прошлую пятницу девочка пришла из школы и отпросилась у родителей погулять с друзьями. Вечером она так и не вернулась домой. Сначала мать и отец искали ее сами. Затем они забили тревогу и обратились за помощью.

В поисках принимали участие около 600 человек, в том числе из других регионов. В среду тело девочки нашли.

«Задержан подозреваемый в убийстве школьницы — это 31-летний житель хутора Белый. Он жил в нескольких километрах от дома (девочки. — Прим. Ред.)», — говорится в посте.

Позднее в СК уточнили, что мужчина признал вину в убийстве.

