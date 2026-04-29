Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Смертельная авария произошла вечером 28 апреля в Сасовском районе. По данным УМВД по региону, около 20:30 на 407-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль и «ГАЗель».

Как уточнили в полиции, 63-летний местный житель за рулем «Рено Логан», по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «ГАЗелью». Ею управлял 45-летний житель Воронежской области.

Продолжение после рекламы

Удар оказался смертельным. Водитель легковушки и двое его пассажиров — мужчины 30 и 31 года — погибли на месте.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена проверка.

Популярные материалы

Интересное

Новости России

Интересное

Погода

Новости Касимова

Темы

Новости России

Общество

Новости кино и ТВ

Происшествия

Общество

Общество

Происшествия

Все события Рязани и области

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье