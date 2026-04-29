Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области

Смертельная авария произошла вечером 28 апреля в Сасовском районе. По данным УМВД по региону, около 20:30 на 407-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль и «ГАЗель».

Как уточнили в полиции, 63-летний местный житель за рулем «Рено Логан», по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «ГАЗелью». Ею управлял 45-летний житель Воронежской области.

Удар оказался смертельным. Водитель легковушки и двое его пассажиров — мужчины 30 и 31 года — погибли на месте.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена проверка.