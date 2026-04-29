Мэр Рязани рассказал о ремонте дорог в городе

Глава администрации Рязани Борис Ясинский в ходе вчерашнего отчёта рассказал о ремонте дорог в городе.

По его словам, общая протяженность отремонтированных участков дорог, в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» составила 13,8 километров.

Отремонтированы 8 участков дорог в рамках областной программы поддержки местных инициатив, 11 участков в рамках новой программы «Окраина». При поддержке Минтранса продолжается реализация двухлетних контрактов на 11 участков дорог.

На большинство объектов рабочие зашли сразу, как только позволили погодные условия.

«И это позволяет говорить о своевременной сдаче объектов и комфортном передвижении по этим дорогам уже в ближайшее время. Так, улицу Есенина планируем завершить уже через неделю», — заявил глава администрации.

В планах на 26 год ремонт дороги в поселке Божатково, участков дороги по Куйбышевскому шоссе.

«Объективно из зимы вышли со сложными дорогами, в настоящее время приступили к ямочному ремонту. Наша погода, то ли зимняя весна, то ли весенняя зима, постоянно держит нас в тонусе», — отметил Борис Ясинский.

В качестве примера мэр привёл улицу Зубковой, который фрезеровали 10 дней назад и пока не могут заасфальтировать.

«Но непременно, как только погода позволит, сразу все завершим», — заверил Ясинский.

В Рязани по программе местных инициатив планируется сделать 8 дорог. Глава администрации отметил, что в этом проекте большую роль играют жители. Он выразил благодарность всем инициативным группа.

Продолжится в Рязани обустройство остановок общественного транспорта.

По словам Ясинского, при активном участии депутатов в 2025 году отремонтированы дороги в 45 дворах. Детские, спортивные площадки в 40 дворах, комплексно благоустроили три дворовые территории. В 26 году планируется ремонт дорог более чем в 50 дворах.