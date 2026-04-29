Рязанцы обокрали дом умершего соседа 

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу из дома в селе Муравлянка Сараевского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Сараевский» обратился 42-летний житель села Муравлянка. Он заметил, что входная дверь дома, где жил его родственник, взломана. Недавно хозяин этого дома умер и жилище стояло пустым.

Продолжение после рекламы

Заявитель выяснил, что из дома родственника пропала бензопила.

Оперативники уголовного розыска осмотрели жилище и заметили в одной из комнат следы недавнего застолья. По характерным признакам можно было предположить, что двое мужчин распивали в доме спиртное.

Сотрудники полиции начали опрос местных жителей и узнали, что накануне двое жителей села похвастались знакомым как хорошо они провели вечер – с угощением и в тепле. Полицейские установили, что к краже причастны 50-летний и 41-летний жители села. Злоумышленников разыскали и задержали.

Ранее этих мужчин осудили за кражи.

По предварительной информации, двое приятелей знали, что недавно хозяин одного из домов умер и решили воспользоваться ситуацией. Взломав входную дверь, мужчины нашли в помещении бензопилу. Один из взломщиков унес бензопилу на окраину села и продал ее местному жителю за скромную цену. На полученные деньги было куплено спиртное, которые употребили в пустующем жилище. Ночью злоумышленники разошлись по домам, а утром вспоминали как хорошо провели вечер, но радость была недолгой.

Следователем полиции решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленников уголовного дела по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.