Рязанские кикбоксёры стали победителями Кубка России

Рязанские кикбоксёры вернулись с победами с Кубка России. Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.

19-25 апреля в Ульяновске прошёл Кубок России по кикбоксингу — съехались 2200 бойцов из 65 регионов. Рязанцы привезли два золота и бронзу.

Евгения Короткова (мастер спорта) взяла свой третий Кубок России. Денис Подскочистый (тоже МС) уверенно прошёл через все бои и тоже завоевал Кубок.

Григорий Безрядин (КМС) стал бронзовым призёром — второй по значимости старт в стране, серьёзное достижение.