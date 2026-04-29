Полковник и депутат Давыдов стал заместителем главы администрации Рязани

Заместителем главы администрации Рязани по вопросам благоустройства стал Михаил Витальевич Давыдов. Об этом 28 апреля во время своего отчёта сообщил глава администрации Борис Ясинский.

Мэр отметил, что Давыдов — участник СВО, полковник. До назначения он был депутатом Рязанской областной Думы, председателем комитета по имущественным и земельным отношениям.

Давыдов родился 25 апреля 1977 года в х. Базковский Верхнедонского района Ростовской области.

Окончил в 2000 году Рязанский институт воздушно-десантных войск имени генерала армии Маргелова В.Ф. по специальности «Командная тактическая воздушно-десантных войск. Военные гусеничные и колесные машины», в 2015 году и в 2021 году – федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации», магистратура, адъюнктура.

С 1995 года по 2026 год проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, с января 2026 года по настоящее время – председатель Комитета Рязанской областной Думы по имущественным и земельным отношениям на профессиональной основе.

Награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, Орденом Мужества, орденом «За военные заслуги».