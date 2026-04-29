Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Эксперты рассказали, что уничтожили ракеты на родине Зеленского

Алексей Самохин
Кривой Рог, родной город Владимира Зеленского, в ночь на 28 апреля подвергся массированной атаке. Украинские власти сообщили только о поражении «серьёзного инфраструктурного объекта», детали не раскрывая. Как выяснил aif.ru, речь, скорее всего, о подземных производствах ВСУ.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что Кривой Рог — не только промышленный центр, но и город с советским прошлым в плане защиты.

«Подобные города ещё со времён Советского Союза готовились к противоатомной войне, поэтому подземная защита была обязательной. Там сохранились подземные цеха по производству техники и вооружения, которыми сегодня пользуется киевский режим», — заявил Матвийчук.

По его словам, под удар попали сборочные производства ударных средств.

«Думаю, на объекте могли находиться сборочные цеха по производству беспилотников и, возможно, морских дронов, которые потом транспортируют в Чёрное море», — предположил эксперт. Он добавил, что цели поражаются не случайно — на Украине работает разветвлённая сеть осведомителей.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что удары наносились плотными сериями по крупным целям.

«Предварительно уничтожено производство, где велась сборка БПЛА с реактивными двигателями. Также были нанесены удары по объектам железнодорожной логистики», — отметил он.

Для уничтожения бетонных укрытий применяется серьёзное вооружение.

«Используются «Кинжалы», очень эффективно работают бетонобойные бомбы с управляемыми модулями планирования. Также эффективен для подземных целей «Орешник»», — перечислил Матвийчук.

Атакам придаёт особый подтекст и личность главы киевского режима.

«Кривой Рог — родина Зеленского, поэтому здесь присутствует и своеобразный пиар-укол… Однако Зеленский давно дистанцировался от города. Он и его жена вывезли имущество за границу: валюту, золото, ценные бумаги. Всё это в Лондоне, Цюрихе и, скорее всего, в Италии», — подытожил Матвийчук.

