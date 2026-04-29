Рязанцы пожаловались на поведение подростков на улице Почтовой

Рязанцы пожаловались на компании подростков, которые собираются во дворах возле за заведение Paco на улице Почтовой. По словам очевидцев, ситуация повторяется каждый день, пишет «Топор. Новости Рязани».

Рязанцы сообщают, что подростки распивают алкоголь, курят и занимаются сексом в заброшенных ангарах — несколько раз их оттуда прогоняли, но они возвращаются. Машины, припаркованные во дворе, царапают, на них облокачиваются — от этого остаются вмятины и следы.

После таких посиделок остаются горы мусора и битого стекла, следы блевотины и мочи. Один из жителей рассказал, что видел, как пьяный подросток лежал в луже собственной рвоты, а его друзья продолжали пить рядом.

«Их никто не трогает, так как сотрудники МВД гуляют по Почтовой, а дружина либо у чебуречной, либо у «Малины» стоит», — пишет автор поста.