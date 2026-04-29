Беспилотную опасность объявляли в Рязанской области

В ночь на среду, 29 апреля, в Рязанской области объявлялась угроза атаки БПЛА. Сообщение об этом пришло рязанцам в 00:24. В 02:19 был объявлен отбой.

Таким образом, угроза опасности БПЛА действовала в Рязани менее двух часов.

Продолжение после рекламы

В утренней сводке Минобороны РФ Рязанская область не упоминается. По данным ведомства с 20.00 28 апреля до 7.00 29 апреля силы ПВО уничтожили над Россией 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские дроны сбивали в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областях, а также в Крыму.