Жителям Рязанской области напоминают о продлении запрета на вылов воблы в Каспийское море и Волге

Жителей Рязанской области, которые планируют поездку на отдых, рыбалку или туризм в Республику Калмыкию и Астраханскую область, предупреждают о действующих ограничениях на вылов рыбы.

Согласно приказу Минсельхоза РФ от 1 сентября 2025 г. № 557, до 31 декабря 2026 года включительно продлён запрет на любительский лов воблы в следующих местах: Каспийское море; река Волга и её протоки в границах Астраханской области; все водные объекты Республики Калмыкия.

Кроме того, до конца 2026 года под запретом остаётся вылов плотвы на территории семи районов Астраханской области: Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского.