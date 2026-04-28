РНПК организовала преддипломную практику для студентов-нефтехимиков

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее предприятие НК «Роснефть») организовала преддипломную практику для студентов выпускных курсов направления «Химическая технология» РГРТУ имени В.Ф. Уткина. Будущие нефтехимики не только знакомятся с реальным производством, но и собирают материалы для своих дипломных проектов, а также закрепляют теоретические знания на практике.

Этот этап играет ключевую роль в профессиональной ориентации молодёжи. Преддипломная практика позволяет студентам глубже погрузиться в специальность, а компании – привлекать перспективные кадры. К каждому практиканту прикреплён наставник из числа опытных сотрудников, который помогает выявить слабые места, разобрать сложные вопросы и подготовиться к защите. Продолжительность практики длится один месяц.

Базовая кафедра «Химическая технология» была открыта в университете в 2011 году по инициативе РНПК. Её цель готовить специалистов для завода, не покидая регион. Обучение ведётся в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа – вуз/колледж – предприятие». Ежегодно кафедра выпускает около 20 человек, большинство из которых приходят работать на завод. В этом году дипломы получат 49 бакалавров (очное и заочное отделение) и 7 магистров по направлениям нефтехимии и электрохимии. Это уже двенадцатый выпуск.