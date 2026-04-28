Генерал Попов рассказал, кто помогает ВСУ атаковать Туапсе

В ситуации с атаками на Туапсе на руку украинским военным мог сыграть фактор перелетных птиц, рассказал «АиФ» военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Утром во вторник глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что из-за налета БПЛА на нефтеперерабатывающем заводе возник серьезный пожар. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих домов из соображений безопасности. К тушению возгоранию привлекли более 150 человек.

«Из-за весенней миграции птиц обнаружение дронов ВСУ может быть осложнено», — привело издание слова Попова.

По его мнению, украинские атаки могут координировать западные специалисты.

«У ВСУ много беспилотников, их хорошо снабжают западные страны, дефицита они не испытывают, поэтому атаки продолжаются. Конечно, они идут на предельно малой высоте над нейтральными водами и потом выходят строго на север по Черноморским берегам», — пояснил генерал.

Попов добавил, что дроны могут запускать с проходящих кораблей в ночное время.

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.

Волонтеры объяснили, почему не верят в смерть девочки после взрыва в Туапсе

С телефона 14-летней девочки, пропавшей после атаки беспилотников 16...
Врач Беда остался безнаказанным после смерти пациента на Урале

В Верхней Пышме суд освободил от наказания врача-эндоскописта Алексея...
Режиссер Угольников рассказал, чем его удивил Пиманов в последнем разговоре

Журналист Алексей Пиманов в последнем телефонном разговоре был необычайно...
Помощник Жириновского объяснил его новое предсказание об окончании СВО

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского были различные прогнозы по поводу...
Дочь Пиманова прервала молчание и эмоционально обратилась к отцу

Дочь телеведущего Алексея Пиманова Дарья выступила в соцсетях с...
Генерал Попов раскрыл, чем ответит Россия на удар ВСУ по Екатеринбургу

Российские военные в ответ на удар украинских БПЛА по...
Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Раскрыты детали гибели 18-летней волейболистки во время матча в Костроме

Студентка Виктория Воронова умерла во время волейбольного матча в...

