Генерал Попов рассказал, кто помогает ВСУ атаковать Туапсе

В ситуации с атаками на Туапсе на руку украинским военным мог сыграть фактор перелетных птиц, рассказал «АиФ» военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Утром во вторник глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что из-за налета БПЛА на нефтеперерабатывающем заводе возник серьезный пожар. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих домов из соображений безопасности. К тушению возгоранию привлекли более 150 человек.

«Из-за весенней миграции птиц обнаружение дронов ВСУ может быть осложнено», — привело издание слова Попова.

По его мнению, украинские атаки могут координировать западные специалисты.

«У ВСУ много беспилотников, их хорошо снабжают западные страны, дефицита они не испытывают, поэтому атаки продолжаются. Конечно, они идут на предельно малой высоте над нейтральными водами и потом выходят строго на север по Черноморским берегам», — пояснил генерал.

Попов добавил, что дроны могут запускать с проходящих кораблей в ночное время.