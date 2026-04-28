Рязанец Дмитрий Аргунов — победитель V этапа Кубка Московской области по спортинг-компакту

Рязанец Дмитрий Аргунов стал победителем суперфинала 5-го этапа Кубка Московской области по спортинг-компакту. Соревнования прошли 26 апреля в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора».

Сначала стрелки определили шестерых участников суперфинала, затем они провели серию из стрельбы по 25 мишеням. Дмитрий Аргунов стал лучшим.

Ранее Аргунов стал победителем в соревнованиях по спортинг-компакту. Он занял первое место в турнире «Встречаем весну» 100 мишеней, который проходил в Тульской области.

Турнир проходил по дисциплине спортинг-компакт в лично-командном зачете. Участники стреляли по 100 мишеням, разделённым на четыре серии по 25 выстрелов каждая. Дмитрий успешно выполнил норматив мастера спорта, набрав 93 балла и заняв первое место.