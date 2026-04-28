Энергетики вернули свет 80% потребителей в Рязанской области после непогоды

В Рязанской области восстановили электроснабжение для 80% потребителей, пострадавших из-за циклона с мокрым снегом и сильным ветром. Об этом сообщили в «Рязаньэнерго».

По данным компании, сейчас на линиях работают 47 бригад — это 178 специалистов и 107 единиц техники. Основной фронт — Рязанский и Спасский округа, где продолжают устранять повреждения.

Как пояснили энергетики, погода мешает ремонту. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду, снег с дождем сохранится до конца дня.

Социальные объекты получают электричество без перебоев. На случай новых отключений подготовили 52 резервных источника общей мощностью почти 1,53 мегаватта.

В компании добавили, что действует особый режим работы. Энергетики на связи с МЧС и региональными властями, за ситуацией следят круглосуточно.