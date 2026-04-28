Названы продукты, которые в марте стоили в Рязани меньше, чем в феврале

Цены на товары и услуги в Рязанской области в марте росли медленнее, чем в феврале. За месяц они увеличились на 0,5% против 0,8% месяцем ранее. Причины изменения цен эксперты Банка России разобрали в информационно-аналитическом материале.

В преддверии весенних праздников вырос спрос на яйца. В результате птицефабрики и поставщики поднимали цены: закладывали в них свои издержки на корма, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования и доставку. Но в целом за год стоимость яиц почти не изменилась. При этом творог и молоко в марте стоили дешевле, чем в феврале. Розничные цены на молочные продукты снижались из-за уменьшения себестоимости молока — основной составляющей для их производства.

Дорожали автомобильные шины: водители готовились к летнему сезону, обновляя резину. А бытовая техника и электроинструменты в марте продолжили дешеветь. Спрос на них сократился: на фоне высоких ставок люди осторожнее относятся к получению кредитов для покупки таких товаров.

«Вклад различных товаров и услуг в общий показатель инфляции отличается. Что-то мы покупаем часто и в большом количестве, а что-то — редко или никогда. Чтобы оценить личную инфляцию, нужно на протяжении продолжительного времени, лучше несколько лет, фиксировать траты на одни и те же позиции. Это позволит увидеть, насколько изменились расходы конкретной семьи», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

В целом годовая инфляция в Рязанской области по итогам марта составила 7,3%. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%, говорится в пресс-релизе регионального отделения ЦБ РФ.