Новая группа улиц в Рязани осталась без электричества

Появилась новая информация об отключении электроэнергии в Рязани во вторник, 28 апреля.
По данным АО «РГРЭС», в 12:40 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Гагарина (Cоколовка), Дачная (Соколовка), Заречная (Соколовка), Лесок район, Озерная (Cоколовка), Полевая (Соколовка) ул., Железнодорожная (Соколовка), Ленпоселок (Соколовка), Мира (Соколовка), Полевая (Соколовка) ул., Куйбышевское ш., Лесок район.
Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей, говорится в сообщении.