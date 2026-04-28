Волонтеры объяснили, почему не верят в смерть девочки после взрыва в Туапсе

С телефона 14-летней девочки, пропавшей после атаки беспилотников 16 апреля в Туапсе, совершали звонки после ее исчезновения, рассказала «МК» волонтер Анна.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о двух погибших после налета дронов — женщине и подростке. Тело школьницы до сих пор не нашли. Власти пояснили: комната, где находился ребенок, полностью выгорела и разрушена, поэтому ее признали погибшей на основании показаний матери и характера повреждений дома.

Продолжение после рекламы

Волонтеры же отказываются верить в эту версию. По их мнению, на тот факт, что во время взрыва девочку выбросило из окна разрушенного дома, после чего она убежала в лес, указывают несколько факторов.

«Взрыв был ночью. А на следующий день, если я не ошибаюсь, около 12 часов дня, было два исходящих вызова и один входящий с ее телефона. Чтобы узнать, куда она пыталась звонить, нужна помощь правоохранительных органов. Но подростка официально признали погибшей, поэтому нам не помогают», — посетовала собеседница газеты.

По ее словам, ночью добровольцы несколько раз фиксировали тепловизором силуэт в лесу, но не успевали приблизиться к нему. Также они нашли следы человека с 36-м размером ноги.

Сейчас волонтеры прочесывают не только лес, но и заброшенные строения, кладбище, тропы, ведущие от сгоревшего дома.