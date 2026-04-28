Рязанская область получит 55 млн рублей на поддержку пациентов с сахарным диабетом

Рязанская область получит более 55 млн рублей на помощь пациентам с сахарным диабетом. Решение о выделении средств приняла комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджета, сообщил губернатор Павел Малков.

Деньги направят на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы. Речь идет о поддержке беременных женщин и детей — именно для них приобретут оборудование.

Продолжение после рекламы

Как пояснил глава региона, в области уже действует комплексная система помощи людям с диабетом. Пациентов обеспечивают лекарствами, расходными материалами и современными устройствами контроля состояния. Такие технологии позволяют быстрее замечать изменения и вовремя реагировать.

Отдельное внимание уделяют обучению. Сейчас в регионе работают 20 школ самоконтроля, из них две — для детей. Если раньше туда приходили единицы, теперь обучение проходят почти все пациенты с впервые выявленным диагнозом.

На занятиях врачи объясняют, как контролировать заболевание, выстраивать питание и правильно использовать инсулин. Такой подход помогает снизить риск осложнений и сохранить привычное качество жизни.