Общество

Более 340 туристических маршрутов в России получат новый асфальт в этом году

Олеся Чугунова
В 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется капитально обновить свыше 340 отрезков дорог, которые ведут к самым востребованным туристическим локациям. Качественное покрытие появится на трассах, соединяющих заповедные зоны, архитектурные шедевры и религиозные святыни по всей стране.

Интерес к путешествиям внутри России не ослабевает: за два первых месяца текущего года количество поездок выросло на 2,6% относительно показателей прошлого года. Приведение дорожной сети в порядок обеспечит более безопасный и комфортный доступ к природным и историческим объектам для всех желающих.

Продолжение после рекламы

В текущем году по тому же нацпроекту и партийному проекту «Единой России» «Безопасные дороги» в регионе будет отремонтировано 110 км автодорог. В их числе — школьные и туристические пути, въездные магистрали, а также маршруты к культовым сооружениям и местам паломничества.

«В России уверенно набирает обороты автомобильный туризм, что становится особенно заметным во время майских праздников. Важно, чтобы дороги к местам отдыха и достопримечательностям были комфортными и безопасными. Для этого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планомерно проводим работу по обновлению маршрутов, ведущих к уникальным природным, архитектурным и историческим местам. Благодаря этой масштабной работе формируются новые туристические маршруты, возобновляются некогда популярные и развиваются существующие», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

