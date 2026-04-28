Более 340 туристических маршрутов в России получат новый асфальт в этом году

В 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется капитально обновить свыше 340 отрезков дорог, которые ведут к самым востребованным туристическим локациям. Качественное покрытие появится на трассах, соединяющих заповедные зоны, архитектурные шедевры и религиозные святыни по всей стране.

Интерес к путешествиям внутри России не ослабевает: за два первых месяца текущего года количество поездок выросло на 2,6% относительно показателей прошлого года. Приведение дорожной сети в порядок обеспечит более безопасный и комфортный доступ к природным и историческим объектам для всех желающих.

В текущем году по тому же нацпроекту и партийному проекту «Единой России» «Безопасные дороги» в регионе будет отремонтировано 110 км автодорог. В их числе — школьные и туристические пути, въездные магистрали, а также маршруты к культовым сооружениям и местам паломничества.