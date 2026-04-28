У жителя Тумы нашли самодельный револьвер

В поселке Тума Клепиковского района у 60-летнего местного жителя изъяли самодельный револьвер и боеприпасы. Операцию провели сотрудники уголовного розыска.

Как сообщили в полиции, информация о возможном хранении оружия поступила оперативникам заранее. Силовики проверили дом мужчины и в шкафу нашли коробку с предметом, похожим на револьвер, а также 36 патронов разного калибра.

Эксперты подтвердили: оружие самодельное, калибра 5,6 мм, и пригодно для стрельбы. Патроны оказались боевыми — калибра 5,6 и 7,62. Все изъято, владельца задержали.

Как выяснилось, находку мужчина сделал около десяти лет назад. Тогда он разбирал заброшенный дом в поселке и наткнулся на коробку с оружием. Револьвер и патроны он забрал себе и спрятал.

Теперь за это придется отвечать. По данным правоохранителей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.