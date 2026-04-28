Минобороны РФ рассказало о боях «Африканского корпуса» в Мали

Попытку госпереворота пресекли в Мали утром 25 апреля. По данным Минобороны России, атаки одновременно прошли в Бамако, Севаре, Гао и Кидале.

Как уточнили в ведомстве, на штурм вышли боевики двух группировок. Их численность оценили примерно в 12 тысяч человек. Подготовку и боевые действия террористы вели при участии иностранных инструкторов, использовавших ПЗРК «Стингер» и «Мистраль».

Продолжение после рекламы

«25 апреля 2026 года около 5.30 утра в Республике Мали незаконные вооруженные формирования группировок под общим руководством и координацией действий, предприняли попытку вооруженного государственного переворота», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

В столице нападавшие пытались взять под контроль ключевые объекты, включая президентский дворец. Взрыв у резиденции министра обороны унес его жизнь.

Подразделения «Африканского корпуса» вступили в бой и сорвали планы мятежников. Речь идет о длительных столкновениях с превосходящими силами противника. Военные не дали захватить власть и не допустили массовых жертв среди мирных жителей.

По данным Минобороны, авиация и беспилотники нанесли серию ударов по скоплениям боевиков. БПЛА «Иноходец» уничтожили до 60 человек и несколько единиц техники. Экипажи Ми-8 и Ми-24 выполнили 21 вылет, ликвидировав более 175 боевиков и десятки машин. Самолеты Су-24 нанесли восемь ударов, уничтожив свыше 70 человек и бронетехнику.

Как пояснили военные, в боях задействовали танки, БМП, БТР, артиллерию и РСЗО. Нередко дело доходило до ближнего боя.

Потери противника, по оценке ведомства, превысили 2,5 тысячи человек. Уничтожены более сотни автомобилей, два «шахид-мобиля», свыше 150 мотоциклов и семь минометов.

Отдельно отмечается ситуация в Кидале. Там подразделение «Африканского корпуса» более суток держало оборону в окружении и отбило четыре массированные атаки. Позже военные покинули опорный пункт по решению руководства Мали.

Медики оказывают помощь раненым, в том числе мирным жителям. Обстановка в стране остается напряженной: противник перегруппировывается, а военные продолжают разведку и наносят удары по выявленным лагерям боевиков.