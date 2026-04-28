ВСУ ударили в Туапсе по нефти, которую готовили на экспорт

Президент России получил по телефону доклад главы МЧС Александра Куренкова о новых пожарах в Туапсе. Очаги возникли после ударов украинских беспилотников. Как уточнили в Кремле, руководитель ведомства в ближайшие часы вылетит в Туапсе. На месте он проконтролирует тушение возгораний на нефтехранилищах и работы по ликвидации последствий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удары пришлись по объектам, где хранилась нефть для экспорта. Речь идет о поставках по действующим контрактам.

По его словам, атаки усиливают дефицит на мировом нефтяном рынке. Ситуацию уже осложняют перебои в районе Ормузского пролива, добавил представитель администрации президента.