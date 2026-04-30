Россияне снова могут приехать в Абхазию по «единому» билету

Алексей Самохин
В среду, 30 апреля 2026 года, стартовал сезон пассажирских перевозок в Абхазию по системе «единого» билета. Мультимодальные маршруты, объединяющие железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт, будут действовать до 30 сентября текущего года. Об этом пишет «Парламентская газета».

По информации Министерства транспорта РФ, в 2026 году для туристов организованы две основные схемы передвижения. Пересадка на автобусы до курортов республики осуществляется на железнодорожном вокзале Адлера и в международном аэропорту Сочи.

Логистика и правила оформления

Система позволяет оформить сквозной маршрут «поезд + автобус» или «самолет + автобус». График движения автотранспорта синхронизирован с расписанием рейсов и прибытием составов, что минимизирует время ожидания на стыковочных узлах.

Билеты по схеме «поезд + автобус» доступны в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте и в мобильном приложении РЖД. Для покупки необходимо выбрать опцию «Маршруты с пересадками». 

Билет «самолет + автобус» оформляется через партнерские сервисы не позднее чем за 36 часов до начала поездки.

Для детей в возрасте до пяти лет проезд по «единому» билету остается бесплатным. Перепродажа проездных документов правилами системы запрещена.

Популярные направления и стоимость отдыха в Абхазии

Автобусы доставляют пассажиров в пять ключевых туристических центров Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Направление традиционно пользуется спросом у жителей регионов России, в том числе Рязанской области, из-за ценовой доступности.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в интервью «Парламентской газете» оценил финансовые параметры отдыха в текущем сезоне.

«Средний чек тура в Абхазию вместе с транспортными расходами может составить от 80 тысяч рублей на неделю на двоих. До страны довольно просто добраться благодаря сухопутной границе и наличию прямых перелетов. В летний сезон Абхазия предлагает более доступные цены в сравнении с Краснодарским краем», — пояснил Дмитрий Горин.

Каждый из курортов предлагает специфический формат отдыха. Гагра остается лидером по уровню инфраструктуры, располагая аквапарком и дельфинарием. В Пицунде акцент сделан на оздоровлении благодаря реликтовым сосновым рощам, а Сухум привлекает туристов санаторно-курортным лечением, обезьянником и Ботаническим садом.

Для рязанцев «единый» билет является одним из наиболее предсказуемых способов планирования отпуска. Стоимость поездки фиксируется в момент покупки, а перевозки осуществляются лицензированными компаниями, что гарантирует безопасность на всем пути следования.

