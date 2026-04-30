Радиостанция «Судного дня» прервала пятидневное молчание

В четверг, 30 апреля, легендарная военная радиостанция УВБ-76, известная в мире как «Жужжалка», возобновила передачу кодированных сообщений. После пяти суток полного радиозатишья технические средства зафиксировали два новых сигнала.

Первое сообщение поступило в эфир в 18:58 по московскому времени. Диктор произнёс кодовое слово «Сексофай». Спустя полтора часа, в 20:35, последовал второй выход в эфир с сигналом «Кобчик».

По информации профильного Telegram-канала «УВБ-76 логи», который ведёт мониторинг активности передатчика, последний раз станция проявляла себя 25 апреля 2026 года. После этого в течение пяти дней радиостанция транслировала только характерный фоновый шум.

Радиостанция УВБ-76 функционирует с начала 1970-х годов. Она круглосуточно передаёт монотонный жужжащий звук, который прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из комбинаций имён, цифр и кодовых слов.

«Назначение объекта официально не раскрывалось, однако в среде радиолюбителей и экспертов станция получила статус «Радиостанции Судного дня». Существуют версии, что она является частью системы связи Московского военного округа», — отмечают специалисты по мониторингу радиочастот.

Сигнал остаётся доступным для приёма на коротких волнах (частота 4625 кГц) практически в любой точке мира, включая Рязанскую область. В периоды обострения международной обстановки внимание к «Жужжалке» традиционно возрастает.