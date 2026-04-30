Фото: Правительство Рязанской области
Власть и политика

Денис Боков провёл заседание КЧС Рязанской области

Алексей Самохин
В правительстве региона обсудили подготовку к летнему сезону и меры безопасности в местах детского отдыха и на пляжах. Основные задачи на предстоящий период поставил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Безопасность в детских лагерях

В 2026 году в Рязанской области планируется работа 394 летних лагерей, среди которых 14 учреждений стационарного типа. Официальный старт смен намечен на 27 мая. По поручению губернатора Павла Малкова особое внимание уделяется межведомственному взаимодействию для создания безопасных условий пребывания детей.

«Наша задача — обеспечить качественное межведомственное взаимодействие в целях организации безопасного отдыха и оздоровления детей в лагерях, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, выявления и пресечения работы незаконно действующих центров», — подчеркнул Денис Боков.

По информации заместителя министра образования региона Лидии Родиной, в учреждениях уже провели ремонт систем пожарной сигнализации и обновили парк огнетушителей. С персоналом лагерей проведены инструктажи, а для школьников подготовлены профилактические беседы о правилах противопожарного режима.

Пляжный сезон и итоги половодья

Параллельно в регионе ведётся подготовка к купальному сезону. Денис Боков указал главам муниципалитетов на необходимость увеличения количества санкционированных мест отдыха. По словам зампреда, в каждом районе должны быть созданы оборудованные пляжи, где обеспечена профилактика несчастных случаев на воде.

Также в рамках заседания КЧС подвели итоги весеннего паводка. В правительстве отметили, что пиковые значения половодья в Рязанской области пройдены. Первый заместитель председателя правительства поблагодарил администрации муниципальных образований за эффективную работу в период подъёма воды.

Кроме того, участники совещания, в число которых вошли руководители правоохранительных структур и профильных министерств, обсудили актуальные вопросы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Популярные материалы

Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

SHOT: ВСУ атаковали Пермь модернизированными беспилотниками «Лютый»

По данным СМИ, БПЛА могли запускать «стаями» по несколько штук с территории Днепропетровской области. 
Новости России

ФСБ рассказала о драме, разыгравшейся дома у пойманного террориста в Крыму

Женщин, ставших свидетелями обысков дома у задержанного террориста, шокировало...
Новости России

Жена-африканка назвала причину смерти блогера Андрея Багно

Блогер Андрей Багно умер из-за малярии и последствий курения,...

Темы

Новости России

Подмосковные врачи спасли мужчину, который сломал гортань во время чихания

По предварительным данным, пострадавший чихнул «внутрь себя», плотно зажав нос пальцами. Сразу после этого мужчина услышал характерный хруст в горле, а спустя некоторое время у него возник сильный отёк шеи и щек.
Транспорт и дороги

В Рязани расширят зону запрета парковки на улице Свободы

Как сообщили в городской администрации, там продлят зону действия знаков, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей. Такие меры объяснили необходимостью повысить безопасность и разгрузить проезд.
Новости России

Генерал объяснил, почему беспилотники ВСУ летают до Урала

Заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью «МК» сообщил об ограничениях современных систем противовоздушной обороны при обнаружении низколетящих дронов. По его словам, стандартные комплексы зачастую не видят цели, следующие к отдалённым регионам, включая Урал, на сверхмалых высотах.
Общество

Россияне снова могут приехать в Абхазию по «единому» билету

В среду, 30 апреля 2026 года, стартовал сезон пассажирских перевозок в Абхазию по системе «единого» билета. Мультимодальные маршруты, объединяющие железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт, будут действовать до 30 сентября текущего года.
Новости России

Радиостанция «Судного дня» прервала пятидневное молчание

В четверг, 30 апреля, легендарная военная радиостанция УВБ-76, известная в мире как «Жужжалка», возобновила передачу кодированных сообщений. После пяти суток полного радиозатишья технические средства зафиксировали два новых сигнала.
Общество

Нарколог Меринов объяснил, почему не получится победить пьянство, убрав лавочки на Почтовой

Администрация города Рязани утвердила комплекс мер по наведению порядка на главной пешеходной улице города. После многочисленных жалоб местных жителей на ночной шум и нарушение санитарных норм на улице Почтовой демонтируют часть малых архитектурных форм и ограничат работу заведений.
Транспорт и дороги

Володин и Якушев высказались о снижении нештрафуемого порога скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости останется на уровне 20 км/ч. Вячеслав Володин заявил, что Госдума не будет поддерживать инициативу по его снижению до 2–3 км/ч, несмотря на техническую готовность камер. «Единая Россия» обещает жестко блокировать попытки увеличить штрафную нагрузку на водителей.
Новости кино и ТВ

Новый выпуск «Битвы экстрасенсов»: чёрный приворот, пять девушек и тайны Люси Чеботиной

В субботу экстрасенсы столкнутся с пятью незнакомками, связанными с магией: кто-то сделал чёрный приворот, а кто-то сам стал его жертвой. Участникам предстоит найти виновных и раскрыть тайны Люси Чеботиной, видя лишь её тень.

