Денис Боков провёл заседание КЧС Рязанской области

В правительстве региона обсудили подготовку к летнему сезону и меры безопасности в местах детского отдыха и на пляжах. Основные задачи на предстоящий период поставил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Безопасность в детских лагерях

В 2026 году в Рязанской области планируется работа 394 летних лагерей, среди которых 14 учреждений стационарного типа. Официальный старт смен намечен на 27 мая. По поручению губернатора Павла Малкова особое внимание уделяется межведомственному взаимодействию для создания безопасных условий пребывания детей.

«Наша задача — обеспечить качественное межведомственное взаимодействие в целях организации безопасного отдыха и оздоровления детей в лагерях, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, выявления и пресечения работы незаконно действующих центров», — подчеркнул Денис Боков.

По информации заместителя министра образования региона Лидии Родиной, в учреждениях уже провели ремонт систем пожарной сигнализации и обновили парк огнетушителей. С персоналом лагерей проведены инструктажи, а для школьников подготовлены профилактические беседы о правилах противопожарного режима.

Пляжный сезон и итоги половодья

Параллельно в регионе ведётся подготовка к купальному сезону. Денис Боков указал главам муниципалитетов на необходимость увеличения количества санкционированных мест отдыха. По словам зампреда, в каждом районе должны быть созданы оборудованные пляжи, где обеспечена профилактика несчастных случаев на воде.

Также в рамках заседания КЧС подвели итоги весеннего паводка. В правительстве отметили, что пиковые значения половодья в Рязанской области пройдены. Первый заместитель председателя правительства поблагодарил администрации муниципальных образований за эффективную работу в период подъёма воды.

Кроме того, участники совещания, в число которых вошли руководители правоохранительных структур и профильных министерств, обсудили актуальные вопросы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.