Нарколог Меринов объяснил, почему не получится победить пьянство, убрав лавочки на Почтовой

Администрация города Рязани утвердила комплекс мер по наведению порядка на главной пешеходной улице города. После многочисленных жалоб местных жителей на ночной шум и нарушение санитарных норм на улице Почтовой демонтируют часть малых архитектурных форм и ограничат работу заведений.

По словам главы администрации Рязани Бориса Ясинского, с Почтовой планируется убрать часть скамеек. В мэрии полагают, что это позволит сократить число ночных компаний и снизить количество случаев распития спиртных напитков в общественном месте.

Кроме того, городские власти обратились к владельцам расположенных на улице кафе и ресторанов с предложением добровольно сократить режим работы в ночное время.

К обсуждению проблемы присоединились эксперты. Член организации «Регион для жизни», доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии РязГМУ Алексей Меринов подчеркнул, что сугубо ограничительные методы редко приносят устойчивый результат.

«К сожалению, одни лишь ограничительные меры обычно не дают стойкого эффекта без комплексного подхода. Примеров предостаточно: «сухой закон» в США, вырубка виноградников в период антиалкогольной кампании Горбачёва — всё это приводило лишь к расцвету бутлегерства и самогоноварения», — отметил Алексей Меринов.

По мнению эксперта, корень проблемы кроется не в количестве лавочек, а в отсутствии культуры потребления и доступности алкоголя. Профессор подчеркнул, что обилие алкомаркетов в жилых домах формирует у подростков ложные социальные установки.

«Лично бы я у каждого подобного заведения и лавочки разместил плакаты с острой социальной рекламой, демонстрирующей последствия зависимости. Также необходимо инициировать региональные законодательные программы по повышению возраста продажи спиртного и развивать направления доступного безалкогольного досуга для молодёжи», — предложил нарколог.

Специалисты сходятся во мнении, что административные запреты должны дополняться мерами просвещения. В противном случае стратегия «уберём и закроем» может не только вызвать эффект «запретного плода», но и спровоцировать волну критики со стороны горожан, отдыхающих на Почтовой без нарушений общественного порядка.