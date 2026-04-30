Нарколог Меринов объяснил, почему не получится победить пьянство, убрав лавочки на Почтовой

Администрация города Рязани утвердила комплекс мер по наведению порядка на главной пешеходной улице города. После многочисленных жалоб местных жителей на ночной шум и нарушение санитарных норм на улице Почтовой демонтируют часть малых архитектурных форм и ограничат работу заведений.
По словам главы администрации Рязани Бориса Ясинского, с Почтовой планируется убрать часть скамеек. В мэрии полагают, что это позволит сократить число ночных компаний и снизить количество случаев распития спиртных напитков в общественном месте.
Кроме того, городские власти обратились к владельцам расположенных на улице кафе и ресторанов с предложением добровольно сократить режим работы в ночное время.
К обсуждению проблемы присоединились эксперты. Член организации «Регион для жизни», доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии РязГМУ Алексей Меринов подчеркнул, что сугубо ограничительные методы редко приносят устойчивый результат.
По мнению эксперта, корень проблемы кроется не в количестве лавочек, а в отсутствии культуры потребления и доступности алкоголя. Профессор подчеркнул, что обилие алкомаркетов в жилых домах формирует у подростков ложные социальные установки.
Специалисты сходятся во мнении, что административные запреты должны дополняться мерами просвещения. В противном случае стратегия «уберём и закроем» может не только вызвать эффект «запретного плода», но и спровоцировать волну критики со стороны горожан, отдыхающих на Почтовой без нарушений общественного порядка.