Фото: https://kinoteatr.ru/film/litvyak-2/rjazan/
Культура и события

История легенды советской авиации: рязанцам покажут фильм о Лидии Литвяк

Дарья Петухова
В преддверии 9 Мая в рязанских кинотеатрах состоится премьера фильма «Литвяк», основанного на реальных событиях и посвящённого легендарной лётчице-истребителю Лидии Литвяк. Картина рассказывает о её службе в авиационном полку, участии в напряжённых боевых вылетах и воздушных сражениях, где она проявляет себя как один из самых результативных асов. На фоне войны показаны и личные переживания героини, её отношения с боевым товарищем, а также испытания, через которые она проходит вместе со своим полком. Боевые победы и потери не меняют её твёрдого характера, навсегда вписавшего имя Лидии Литвяк в историю авиации.

Литвяк (16+)

– Драма. Россия

– Продолжительность: 2 часа 55 минут

– 21-летняя лётчица-истребитель Лидия Литвяк выполняет боевые задания на самых сложных участках фронта и становится одним из лучших асов. Несмотря на потери и личные переживания, её твёрдый характер навсегда вписывает имя героини в историю авиации.

Ждун 2 (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 38 минут

– Приключения Ждуна продолжаются: инопланетянин вновь возвращается на Землю, чтобы предупредить своего друга Никиту об опасности. Пока мальчик отдыхает в летнем лагере, планете начинает угрожать вторжение космических злодеев.

Грузовички (6+)

– Анимация. Россия

– Продолжительность: 1 час 24 минуты

– Грузовичок Саня всю жизнь провёл рядом с родителями, не покидая привычного мира карьера. Всё меняется после знакомства с городскими машинами, которые открывают ему жизнь за пределами родного края. На открытия почти не остаётся времени, проснувшийся вулкан ставит под угрозу все любимые территории. Сане вместе с новыми друзьями предстоит объединить всех ради общего спасения.

Бой со звездой (18+)

– Боевик. США

– Продолжительность:2 часа

– Бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс после долгого перерыва возвращается в октагон, чтобы отомстить за брата. Воссоединившись с тренером, который сделал его легендой, он готовится к решающему бою с действующим чемпионом, не знающим пощады. В жестокой схватке на кону оказывается не только победа, но и имя, которое Пэттон оставит после себя.

Семь верст до рассвета (16+)

– Военный. Россия

– Продолжительность: 1 час 46 минут

– Зима 1942 года, село Куракино в оккупированной Псковской области. Матвей Кузьмин получает приказ провести немецкий отряд через лес в советский тыл. Всю ночь он ведёт врагов сквозь метель, скрывая свои истинные намерения и готовя шаг, который должен сорвать диверсию в тылу.

Грация (18+)

– Драма. Италия

– Продолжительность: 2 часа 12 минут

– История любви, разворачивающаяся на фоне Италии, где герои сталкиваются с воспоминаниями о прошлом и размышлениями о будущем.

Полутон (18+)

– Ужасы. США

– Продолжительность: 1 час 34 минуты

– Грань между работой на паранормальном подкасте и реальностью постепенно стирается у жительницы США, когда она начинает получать странные аудиозаписи от неизвестного отправителя.

Флавия. Юный детектив (16+)

– Комедия. США

– Продолжительность: 1 час 40 минут

– Юная Флавия де Люс, увлечённая расследованиями и обладающая редкой наблюдательностью, оказывается втянута в настоящее дело об убийстве, произошедшем в семейном поместье. Когда под подозрение попадает её отец, она начинает собственное расследование, постепенно раскрывая не только улики, но и давние семейные тайны.

Оно. Дом зла (18+)

– Хоррор. Канада

– Продолжительность: 1 час 21 минута

– Полицейские Джексон и Брайс выезжают на обычный вызов в жилой дом, где, по сообщению диспетчера, происходит нечто странное. Однако ситуация быстро выходит из-под контроля, и вскоре становится ясно: дом скрывает зловещую тайну, а выбраться из него будет куда сложнее.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

SHOT: ВСУ атаковали Пермь модернизированными беспилотниками «Лютый»

По данным СМИ, БПЛА могли запускать «стаями» по несколько штук с территории Днепропетровской области. 
Новости России

ФСБ рассказала о драме, разыгравшейся дома у пойманного террориста в Крыму

Женщин, ставших свидетелями обысков дома у задержанного террориста, шокировало...
Новости России

Жена-африканка назвала причину смерти блогера Андрея Багно

Блогер Андрей Багно умер из-за малярии и последствий курения,...
Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.

Темы

Культура и события

Концерты, спектакли и мастер-классы: что посетить в Рязани 25–26 апреля

Мрачные и дождливые выходные можно провести с пользой, если знать, какие мероприятия идут в это время – наша афиша как всегда кстати.
Культура и события

В рязанских кинотеатрах покажут военную драму «Ангелы Ладоги» о подвиге на льду блокадного Ленинграда

Основанная на реальных событиях военная история легла в основу фильма «Ангелы Ладоги».
Культура и события

Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля выступил в Рязани со своей группой

В концертной программе прозвучали как уже известные композиции, так и новые мелодии. В дискографии артиста регулярно появляются новые альбомы. Последний из них вышел в 2025 году под названием Seasons.
Культура и события

Фестиваль «Рязанское море», концерты и спектакли – куда сходить в Рязани 18–19 апреля

Не знаете, чем заняться в эти выходные? Наша еженедельная афиша как всегда кстати!
Культура и события

Джеки Чан снова на больших экранах: в кинотеатрах Рязани покажут «Операцию «Панда: Дикая миссия»»

Любимый зрителями гонконгский актёр Джеки Чан, несмотря на возраст, продолжает активно сниматься и ежегодно появляется в новых проектах, неизменно радуя публику.
Культура и события

Легендарная группа «Воровайки» даст концерт в Рязани

Группа «Воровайки» известна своими хитами как старшему, так и молодому поколению – их треки стали популярны в соцсетях и с каждым годом находят новых слушателей.
Общество

Рязанский священник рассказал, что происходит на ночной Пасхальной службе

Не просто крестный ход, а путь ко Гробу: зачем православные идут ночью в храм и почему Царские врата остаются открытыми.
Культура и события

Ко Дню космонавтики в рязанских кинотеатрах покажут документальный фильм о Юрии Гагарине

В преддверии 65-летия первого полёта человека в космос рязанцы смогут увидеть в кинотеатрах документальный фильм, посвящённый Герою Советского Союза Юрию Гагарину.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье