История легенды советской авиации: рязанцам покажут фильм о Лидии Литвяк

В преддверии 9 Мая в рязанских кинотеатрах состоится премьера фильма «Литвяк», основанного на реальных событиях и посвящённого легендарной лётчице-истребителю Лидии Литвяк. Картина рассказывает о её службе в авиационном полку, участии в напряжённых боевых вылетах и воздушных сражениях, где она проявляет себя как один из самых результативных асов. На фоне войны показаны и личные переживания героини, её отношения с боевым товарищем, а также испытания, через которые она проходит вместе со своим полком. Боевые победы и потери не меняют её твёрдого характера, навсегда вписавшего имя Лидии Литвяк в историю авиации.

Литвяк (16+)

– Драма. Россия

– Продолжительность: 2 часа 55 минут

Ждун 2 (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 38 минут

– Приключения Ждуна продолжаются: инопланетянин вновь возвращается на Землю, чтобы предупредить своего друга Никиту об опасности. Пока мальчик отдыхает в летнем лагере, планете начинает угрожать вторжение космических злодеев.

Грузовички (6+)

– Анимация. Россия

– Продолжительность: 1 час 24 минуты

– Грузовичок Саня всю жизнь провёл рядом с родителями, не покидая привычного мира карьера. Всё меняется после знакомства с городскими машинами, которые открывают ему жизнь за пределами родного края. На открытия почти не остаётся времени, проснувшийся вулкан ставит под угрозу все любимые территории. Сане вместе с новыми друзьями предстоит объединить всех ради общего спасения.

Бой со звездой (18+)

– Боевик. США

– Продолжительность:2 часа

– Бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс после долгого перерыва возвращается в октагон, чтобы отомстить за брата. Воссоединившись с тренером, который сделал его легендой, он готовится к решающему бою с действующим чемпионом, не знающим пощады. В жестокой схватке на кону оказывается не только победа, но и имя, которое Пэттон оставит после себя.

Семь верст до рассвета (16+)

– Военный. Россия

– Продолжительность: 1 час 46 минут

– Зима 1942 года, село Куракино в оккупированной Псковской области. Матвей Кузьмин получает приказ провести немецкий отряд через лес в советский тыл. Всю ночь он ведёт врагов сквозь метель, скрывая свои истинные намерения и готовя шаг, который должен сорвать диверсию в тылу.

Грация (18+)

– Драма. Италия

– Продолжительность: 2 часа 12 минут

– История любви, разворачивающаяся на фоне Италии, где герои сталкиваются с воспоминаниями о прошлом и размышлениями о будущем.

Полутон (18+)

– Ужасы. США

– Продолжительность: 1 час 34 минуты

– Грань между работой на паранормальном подкасте и реальностью постепенно стирается у жительницы США, когда она начинает получать странные аудиозаписи от неизвестного отправителя.

Флавия. Юный детектив (16+)

– Комедия. США

– Продолжительность: 1 час 40 минут

– Юная Флавия де Люс, увлечённая расследованиями и обладающая редкой наблюдательностью, оказывается втянута в настоящее дело об убийстве, произошедшем в семейном поместье. Когда под подозрение попадает её отец, она начинает собственное расследование, постепенно раскрывая не только улики, но и давние семейные тайны.

Оно. Дом зла (18+)

– Хоррор. Канада

– Продолжительность: 1 час 21 минута

– Полицейские Джексон и Брайс выезжают на обычный вызов в жилой дом, где, по сообщению диспетчера, происходит нечто странное. Однако ситуация быстро выходит из-под контроля, и вскоре становится ясно: дом скрывает зловещую тайну, а выбраться из него будет куда сложнее.