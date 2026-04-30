История легенды советской авиации: рязанцам покажут фильм о Лидии Литвяк

В преддверии 9 Мая в рязанских кинотеатрах состоится премьера фильма «Литвяк», основанного на реальных событиях и посвящённого легендарной лётчице-истребителю Лидии Литвяк. Картина рассказывает о её службе в авиационном полку, участии в напряжённых боевых вылетах и воздушных сражениях, где она проявляет себя как один из самых результативных асов. На фоне войны показаны и личные переживания героини, её отношения с боевым товарищем, а также испытания, через которые она проходит вместе со своим полком. Боевые победы и потери не меняют её твёрдого характера, навсегда вписавшего имя Лидии Литвяк в историю авиации.
Литвяк (16+)
– Драма. Россия
– Продолжительность: 2 часа 55 минут
Ждун 2 (6+)
– Комедия. Россия
– Продолжительность: 1 час 38 минут
– Приключения Ждуна продолжаются: инопланетянин вновь возвращается на Землю, чтобы предупредить своего друга Никиту об опасности. Пока мальчик отдыхает в летнем лагере, планете начинает угрожать вторжение космических злодеев.
Грузовички (6+)
– Анимация. Россия
– Продолжительность: 1 час 24 минуты
– Грузовичок Саня всю жизнь провёл рядом с родителями, не покидая привычного мира карьера. Всё меняется после знакомства с городскими машинами, которые открывают ему жизнь за пределами родного края. На открытия почти не остаётся времени, проснувшийся вулкан ставит под угрозу все любимые территории. Сане вместе с новыми друзьями предстоит объединить всех ради общего спасения.
Бой со звездой (18+)
– Боевик. США
– Продолжительность:2 часа
– Бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс после долгого перерыва возвращается в октагон, чтобы отомстить за брата. Воссоединившись с тренером, который сделал его легендой, он готовится к решающему бою с действующим чемпионом, не знающим пощады. В жестокой схватке на кону оказывается не только победа, но и имя, которое Пэттон оставит после себя.
Семь верст до рассвета (16+)
– Военный. Россия
– Продолжительность: 1 час 46 минут
– Зима 1942 года, село Куракино в оккупированной Псковской области. Матвей Кузьмин получает приказ провести немецкий отряд через лес в советский тыл. Всю ночь он ведёт врагов сквозь метель, скрывая свои истинные намерения и готовя шаг, который должен сорвать диверсию в тылу.
Грация (18+)
– Драма. Италия
– Продолжительность: 2 часа 12 минут
– История любви, разворачивающаяся на фоне Италии, где герои сталкиваются с воспоминаниями о прошлом и размышлениями о будущем.
Полутон (18+)
– Ужасы. США
– Продолжительность: 1 час 34 минуты
– Грань между работой на паранормальном подкасте и реальностью постепенно стирается у жительницы США, когда она начинает получать странные аудиозаписи от неизвестного отправителя.
Флавия. Юный детектив (16+)
– Комедия. США
– Продолжительность: 1 час 40 минут
– Юная Флавия де Люс, увлечённая расследованиями и обладающая редкой наблюдательностью, оказывается втянута в настоящее дело об убийстве, произошедшем в семейном поместье. Когда под подозрение попадает её отец, она начинает собственное расследование, постепенно раскрывая не только улики, но и давние семейные тайны.
Оно. Дом зла (18+)
– Хоррор. Канада
– Продолжительность: 1 час 21 минута
– Полицейские Джексон и Брайс выезжают на обычный вызов в жилой дом, где, по сообщению диспетчера, происходит нечто странное. Однако ситуация быстро выходит из-под контроля, и вскоре становится ясно: дом скрывает зловещую тайну, а выбраться из него будет куда сложнее.