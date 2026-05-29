В Рязани пройдут семейные мероприятия ко Дню защиты детей и фестиваль «Есенинская весна»

Главные события этих выходных приурочены ко Дню защиты детей. В разных точках города пройдут сразу несколько мероприятий, посвященных празднику. В программе – творческие номера, мастер-классы, интерактивные площадки и концерты, которые позволят провести время всей семьей.

Для любителей творчества Сергея Есенина рязанцев приглашают на традиционный фестиваль «Есенинская весна», где пройдут выступления творческих коллективов и концертная программа.

Какие еще мероприятия пройдут в городе смотрите в нашей новой афише.

30 мая, суббота

МКЦ

Концерт Ольги Малащенко (18+) – 19:00. Стендап-выступление с острыми шутками о взаимоотношениях и жизненных ситуациях.

Филармония

Концерт «От Вивальди до Пьяццоллы» (6+) – 18:00. Программа закрытия сезона, в которой прозвучат произведения от барокко до джаза и танго. Зрители услышат, как тема «времён года» раскрывалась в музыке разных эпох.

ДК Приокский

Спектакль «Четверо на краю Вавилонской башни» (12+) – 16:00, вход свободный. Премьера постановки по абсурдистской пьесе Александра Строганова в исполнении театра «Нюанс». Четверо безымянных героев оказываются в замкнутом пространстве и по-разному реагируют на происходящее.

31 мая, воскресенье

Рязанская ВДНХ

Фестиваль «Есенинская весна» (6+) – с 15:00 до 21:00. Гостей ждут концерты, мастер-классы, маркет локальных брендов, открытый микрофон и интерактивные площадки музея-заповедника Есенина. В программе – выступления творческих коллективов, квартирник и детская анимация. Завершится фестиваль церемонией награждения и концертом кавер-группы «ЕсенинСтрит».

Филармония

Концерт «В ритме влюблённых нот» (6+) – 16:00, вход свободный. Музыкальная программа о любви, объединяющая произведения разных эпох и стилей. Концерт пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка.

Зеленый театр, ЦПКИО

Праздник детства (0+) – 12:00. Мероприятие откроется шествием семей в рамках «Парада колясок». Гостей ждут анимационная программа, мастер-классы и концерт с участием детских творческих коллективов.

Рязанский дворец первых

Фестиваль детства Движения Первых (0+) – с 13:00 до 17:00. Гостей ждут мастер-классы по росписи гипсовых игрушек, столярному делу, а также викторины и конкурсы с призами. На главной сцене выступят детские коллективы, победители творческих проектов и семейный хор «Родные-Любимые».

ДК Приокский

Праздник «Пусть всегда буду Я!» (6+) – 17:00, вход свободный. На площади перед ДК «Приокский» пройдет программа ко Дню защиты детей с анимацией, аттракционами, интерактивными площадками, фотозонами и мастер-классами.

Рязанский театр драмы

Спектакль «Волшебные сны Кузьмы» (6+) – 12:00. На сцене развернётся приключение Кузьмы, который жил спокойно с женой и дочерью, пока зависть к богатому соседу не изменила всё. Появление волшебного старичка Оха превращает его будни в настоящую сказку.