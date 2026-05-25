На 12 городских локациях пройдут мероприятия ко Дню защиты детей, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

30 и 31 мая, а также 1 июня в Рязани отметят День защиты детей. Для юных рязанцев и их родителей организуют спектакли, забеги, концерты и другие интересные мероприятия.

День защиты детей в Рязани

30 мая

11:00 — 14:00

Детский праздник «Рязань — детям»

Нижний городской сад

31 мая

09:00 — 13:00

Благотворительный забег «Спорт во благо»

Фестиваль детства

Лесопарк

12:00

Праздник детства

Зеленый театр, ЦПКиО

13:00 — 17:00

Фестиваль Движения Первых

Парк Рязанского Дворца Первых

17:00

Праздник «Пусть всегда буду Я!»

Площадь перед МАУК «ДК “Приокский”» г. Рязани

1 июня

11:00

Праздник «Навстречу солнцу!»

Центральная детская библиотека

12:00

Детский спектакль

ЦГБ им. Есенина

13:00

Игровая программа «День детских удовольствий»

Библиотека-филиал №12 МБУК «ЦБС г. Рязани»

17:00

Праздник, посвященный Дню защиты детей

Уличная сцена Рязанского Дворца молодежи

17:30

Концерт детского музыкального театра «Созвездие Добра»

«Добро пожаловать в детство»

Площадь перед МБУК «МКЦ г. Рязани»

18:00

Детская программа «Здравствуй, лето — праздник детства»

Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

18:00

Музыкально-просветительская программа «Сказки народов России»

Ступени Рязанской областной филармонии в Нижнем городском саду.

Возрастное ограничение: 0+.