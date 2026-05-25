На 12 городских локациях пройдут мероприятия ко Дню защиты детей, сообщила пресс-служба администрации Рязани.
30 и 31 мая, а также 1 июня в Рязани отметят День защиты детей. Для юных рязанцев и их родителей организуют спектакли, забеги, концерты и другие интересные мероприятия.
День защиты детей в Рязани
30 мая
11:00 — 14:00
Детский праздник «Рязань — детям»
Нижний городской сад
31 мая
09:00 — 13:00
Благотворительный забег «Спорт во благо»
Фестиваль детства
Лесопарк
12:00
Праздник детства
Зеленый театр, ЦПКиО
13:00 — 17:00
Фестиваль Движения Первых
Парк Рязанского Дворца Первых
17:00
Праздник «Пусть всегда буду Я!»
Площадь перед МАУК «ДК “Приокский”» г. Рязани
1 июня
11:00
Праздник «Навстречу солнцу!»
Центральная детская библиотека
12:00
Детский спектакль
ЦГБ им. Есенина
13:00
Игровая программа «День детских удовольствий»
Библиотека-филиал №12 МБУК «ЦБС г. Рязани»
17:00
Праздник, посвященный Дню защиты детей
Уличная сцена Рязанского Дворца молодежи
17:30
Концерт детского музыкального театра «Созвездие Добра»
«Добро пожаловать в детство»
Площадь перед МБУК «МКЦ г. Рязани»
18:00
Детская программа «Здравствуй, лето — праздник детства»
Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
18:00
Музыкально-просветительская программа «Сказки народов России»
Ступени Рязанской областной филармонии в Нижнем городском саду.
Возрастное ограничение: 0+.