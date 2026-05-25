Суд обязал мэрию Рязани установить ограждения у детсада на улице Затинной

Советский районный суд Рязани рассмотрел иск прокуратуры к городскому управлению дорожного хозяйства и транспорта. Поводом стал нерегулируемый пешеходный переход возле детского сада №119 на улице Затинной.

Во время проверки выяснилось, что рядом с переходом у дома №34а нет ограничивающих пешеходных ограждений. Этот участок относится к дорогам местного значения, за содержание которых отвечает управление дорожного хозяйства и транспорта администрации.

Как указал суд, отсутствие ограждений нарушает требования ГОСТ Р 52289-2019 и создает угрозу безопасности пешеходов, в том числе воспитанников детского сада.

В итоге бездействие управления признали незаконным. Управление обязали установить ограждения у перехода до 31 декабря 2026 года.

Иск прокуратуры удовлетворили полностью. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.