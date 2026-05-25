Image by ArthurHidden on Freepik
Транспорт и дороги

Суд обязал мэрию Рязани установить ограждения у детсада на улице Затинной

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Советский районный суд Рязани рассмотрел иск прокуратуры к городскому управлению дорожного хозяйства и транспорта. Поводом стал нерегулируемый пешеходный переход возле детского сада №119 на улице Затинной.

Во время проверки выяснилось, что рядом с переходом у дома №34а нет ограничивающих пешеходных ограждений. Этот участок относится к дорогам местного значения, за содержание которых отвечает управление дорожного хозяйства и транспорта администрации.

Как указал суд, отсутствие ограждений нарушает требования ГОСТ Р 52289-2019 и создает угрозу безопасности пешеходов, в том числе воспитанников детского сада.

В итоге бездействие управления признали незаконным. Управление обязали установить ограждения у перехода до 31 декабря 2026 года.

Иск прокуратуры удовлетворили полностью. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Предыдущая статья
С Почтовой в Рязани убрали лавочки
Следующая статья
В Рязани арестовали человека, обещавшего Артёму Никитину решить вопрос «с участием в СВО» за 25 млн рублей

Популярные материалы

Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Происшествия

В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики
Политика

Удар по Киеву нанесли российские войска, использовался «Орешник» 

В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по территории Киева. В населённый пункт Белая церковь, недалеко от столицы Украины прилетел «Орешник». 

Темы

Происшествия

В Рязани арестовали человека, обещавшего Артёму Никитину решить вопрос «с участием в СВО» за 25 млн рублей

Артём Никитин сейчас находится в СИЗО-1. Его ранее арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств.
Общество

С Почтовой в Рязани убрали лавочки

По словам мэра, лавки оставили только в начале и конце улицы. Он надеется, что это поможет решить проблему с шумными компаниями, которые мешают жителям домов на главной пешеходной улице города.
Новости кино и ТВ

ТНТ завершил съемки комедийного детектива «Я призрак» с Гариком Харламовым и Денисом Власенко

Напряженные полицейские расследования, погони, перестрелки, отвязные комедийные ситуации — зрителей ждет детектив и экшен в одном флаконе. Но за внешним драйвом скрывается важный посыл: начать с чистого листа никогда не поздно.
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки сериала «ИИнга» с Мерзликиным, Бабенковой и Лыковым

Проект производится при поддержке Института развития интернета. Над сериалом работают авторы хитов «Кухня», «ИП Пирогова», «Последний богатырь. Наследие» и «Против всех». В режиссёрском кресле — Анатолий Колиев («Папины дочки. Мама вернулась», «Инспектор Гаврилов»). 
Происшествия

Мотоциклист погиб, столкнувшись со столбом в Рязани

В Рязани произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
Новости России

Крупный пожар произошёл в хостеле в Москве — SHOT

«На Монтажной улице произошло загорание на втором этаже административного здания, — сообщает МЧС Москвы в мессенджере "Макс". — До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещения».
Политика

Уходящая в отставку глава нацразведки США готова обнародовать шокирующие документы

Глава нацразведки США Тулси Габбард не просто уходит — она намерена выпустить серию разоблачительных документов по ковиду, Украине и выборам 2020 года. Демократы напряглись.
Происшествия

Рязанец после двухнедельной обработки передал мошенникам 3,5 млн рублей

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Советскому району города Рязани было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье