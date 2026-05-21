Минэкономразвития: Дефицита топлива в Рязанской области нет

Дефицита топлива в Рязанской области нет. Об этом сообщили в комментариях под сообщением губернатора Павла Малкова в соцсети представители регионального Минэкономразвития.

Рязанка сообщила, что на одной из заправок на улице Кудрявцева на было бензина АИ-95. По её словам, заправщик сказал, что «с сегодняшнего дня мораторий».

По словам представителей Минэкономразвития, «случаи локального отсутствия бензина возможны на отдельных независимых несетевых АЗС. Это связано с внеплановыми ремонтными работами на заводах-поставщиках».