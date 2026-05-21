T-killah, фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

T-killah рассказал, как съемки шоу «Мастер игры» изменили его взгляды

Алексей Самохин
Музыкант T-killah стал участником второго сезона шоу «Мастер игры» (16+) на ТНТ. Для артиста это первый опыт участия в реалити-проекте. По словам Александра Тарасова, его заинтересовала не столько телевизионная составляющая, сколько психологическая часть игры. Музыкант признался, что хотел проверить себя в условиях постоянного давления и отсутствия привычного образа.

Как отметил T-killah, реальность на проекте оказалась намного жестче ожиданий. Уже спустя короткое время участники перестали воспринимать происходящее как шоу.

«Любое слово, взгляд или решение имеют последствия. А вылет с проекта мозгом воспринимается как смерть в жизни», — рассказал продюсер.

Артист добавил, что участие в проекте стало для него не только игровым, но и личным опытом. По его словам, в условиях постоянного напряжения люди раскрываются с неожиданной стороны.

Съемки второго сезона проходят в Марокко. Участники живут в замке и выполняют задания загадочного Мастера, которого никто не видит. По правилам проекта часть игроков становится «тёмными» и должна скрывать свою роль от остальных участников.

Вместе с T-killah в шоу участвуют Полина Диброва, Влад Череватый, Максим Левин, Анна Седокова, Олег Верещагин, Курбан Омаров и другие.

Победитель проекта получит 10 миллионов рублей.

