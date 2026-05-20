Подрядчика строительства школы в Касимове оштрафовали на 300 тысяч рублей после обрушения 

Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал ООО «Термис» на 300 тысяч рублей за нарушения при строительстве школы на 960 мест в Касимове. Речь идет об объекте, где в январе 2026 года произошло обрушение несущих конструкций покрытия.

Как сообщили в пресс-службе суда, после аварийной ситуации региональная Госинспекция строительного надзора провела выездную проверку. Специалисты выяснили, что при монтаже ферм покрытия подрядчик допустил серьезные нарушения проектной документации.

Проверка показала, что в узлах соединения полуферм не выполнили часть сварных соединений на верхнем и нижнем поясах. Кроме того, эксперты указали на низкое качество сварки и прожиги отверстий в верхнем поясе фермы, которые сделали при установке прогонов.

В инспекции пришли к выводу, что нарушения затронули надежность и безопасность здания. Обрушение металлических конструкций, по мнению проверяющих, создало угрозу жизни и здоровью людей.

Представители компании не смогли доказать в суде, что причиной случившегося стали чрезвычайные или непредотвратимые обстоятельства. Суд отказался заменять штраф предупреждением, отметив, что нарушения нельзя считать малозначительными.

ООО «Термис» привлекли к ответственности по части 2 статьи 9.4 КоАП РФ. Решение суда пока не вступило в законную силу.