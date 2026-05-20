15-летний подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Рязанском районе

Авария произошла днем 19 мая в поселке Листвянка Рязанского района. По предварительным данным, около 16:13 возле дома №11 по улице Прудной столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» и мопед.

Как сообщили в Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 67-летний житель Москвы. Мопедом управлял 15-летний местный житель, у которого не было водительских прав.

Подросток получил травмы. Его доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.