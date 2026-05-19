Фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

«АиФ»: следы Усольцевых ведут в Узбекистан

Никита Рязанцев
Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, теоретически могла уехать в Узбекистан, на это указывает несколько факторов, пишет «АиФ».

Журналисты обратили внимание, что если в поисковик ввести номер телефона Сергея Усольцева, то выпадает ссылка на информацию о том, что он ранее занимался грузоперевозками в эту страну.

О скорой поездке в Ташкент перед исчезновением рассказывала и его жена Ирина. Кроме того, туда часто летал на вертолете золотодобытчик из Кутурчина Андрей Басманов, который может быть связан с семьей.

«Все завязано на Узбекистан. Возможно, Усольцевы собирались скрыться именно в этой стране?» — говорится в публикации.

По данным издания, также в Ташкенте проживает знакомый Усольцева — инвестор Сергей Макаров. Он работает в сфере золотодобычи.

Почти девять месяцев прошло с того дня, как супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились к горе Буратинка в тайге Красноярского края и не вернулись домой. Произошло это 28 сентября 2025 года.

Первая поисковая операция стартовала 1 октября. Несколько недель спасатели прочесывали тайгу, но активную фазу пришлось свернуть из-за резкого ухудшения погоды. Новый этап поисков начался 15 мая. Добровольцев пока не привлекают: в тайге еще лежит снег.

Официальной версией следствие по-прежнему считает несчастный случай.

