За дело об исчезновении Усольцевых взялся «убойный отдел»

Никита Рязанцев
Уголовное дело об исчезновении семьи Усольцевых находится в первом отделе, чья работа связана с особо важными расследованиями, сообщило управление СК по Красноярскому краю.

Эта информация спровоцировала разговоры о том, что пропавших туристов могут считать убитыми. В беседе с «АиФ» адвокат Вадим Багатурия уточнил, что первые отделы занимаются преступлениями против личности.

«Похоже на то, что красноярский СК раскручивает версию убийства Усольцевых. И, судя по этому ответу, дело активно расследуется», — пояснил юрист.

С начала года следователи уже дважды приезжали в Кутурчин. Они изучили жилой сектор и окрестные дороги. По мнению журналистов, это указывает на то, что в расследовании дела прорабатывается версия криминала.

Накануне по запросу СК спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда провели поиски Усольцевых в лесу недалеко от Кутурчина. Они обследовали четыре крупных каменных россыпи и девять квадратных километров склона, где могли спускаться пропавшие. Пока никаких следов найти не удалось.

Поиски продолжатся в субботу. Точных дат, когда возобновится масштабная операция, пока нет.

История с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае до сих пор остается одной из самых обсуждаемых и загадочных за последнее время. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября 2025 года.

С тех пор их искали и добровольцы, и специалисты, подключали технику, но никаких следов семьи так и не нашли. В апреле поиски снова оживились.

