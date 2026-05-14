Друг Молчанова рассказал, почему он не приехал на похороны дочери

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов не поехал на прощание с дочерью Анной, поскольку его родственники опасались, что он не сможет прийти в себя, рассказал в беседе с VOICE друг семьи, режиссер Иван Цыбин.

О смерти журналиста после продолжительной болезни стало известно в ночь на 13 мая, ему было 75 лет. Вскоре после этого появилась информация, что в конце марта в той же больнице, где он проходил лечение, ушла из жизни его дочь, которая боролась с раком.

«Он не поехал на отпевание Ани и правильно сделал, что решил так. Иначе, боюсь, он бы остался там и его пришлось бы отпевать. После траурной церемонии я ему позвонил, он сказал: «Я попрощался с Анечкой еще в больнице». Конечно, это был страшный удар», — заявил Цыбин.

Цыбин и Молчанов часто созванивались. В последний раз они говорили по телефону за неделю до смерти телеведущего. На тот момент он уже с трудом говорил слабым голосом.

«Он сказал: «Ты знаешь, я прожил счастливую жизнь, потому что меня окружали любимые люди. Люди, которых любил я, и которые любили меня», — привел слова журналиста его друг.

С ним простятся в пятницу в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве.

Творческое наследие Молчанова неразрывно связано с передачей «До и после полуночи». Это шоу кардинально изменило облик советского телевидения, предложив зрителю живой авторский диалог вместо строгого дикторского чтения.