Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.

Владимир Молчанов скончался в больнице после продолжительной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Последний раз его госпитализировали в декабре прошлого года с острыми болями в животе.

Продолжение после рекламы

Молчанов начинал свой путь в журналистике в Агентстве печати «Новости» (АПН), где занимался расследованиями нацистских преступлений. Позже он перешёл в редакцию программы «Время», где работал комментатором международного отдела.

В марте 1987 года в эфир вышла его информационно-музыкальная программа «До и после полуночи», ставшая одной из самых популярных передач эпохи перестройки. Четыре года он вёл её параллельно с программами «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года сотрудничал с проектами холдинга ВГТРК.

За свой вклад в журналистику Владимир Молчанов был награждён орденом Почёта, стал лауреатом премии ТЭФИ и премии Союза журналистов России «Золотое перо России».