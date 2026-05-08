Ушёл из жизни Владимир Федоров — журналист, отдавший 52 года советскому и российскому ТВ

На 89-м году жизни скончался Владимир Федоров — журналист, отдавший 52 года Всесоюзному радио, Центральному телевидению и программе «Время», финалист премии ТЭФИ и автор двадцати документальных фильмов.

Союз журналистов России сообщил о смерти Владимира Федорова. Журналист, редактор, документалист — он прожил 89 лет и оставил за собой полвека работы в самом сердце отечественного телевидения.

Федоров окончил факультет журналистики Уральского государственного университета и почти сразу влился в систему Всесоюзного радио и Центрального телевидения. 52 года в эфире. Из них 35 — в программе «Время», которая десятилетиями оставалась главной новостной витриной страны. Долгие годы он работал заведующим корпунктами в Киргизии, где получил звание «Заслуженный журналист Киргизской ССР».

Параллельно с репортёрской работой Федоров снимал документальное кино. Двадцать фильмов, созданных в рамках системы Госкино СССР, — весомый личный архив эпохи. В 1997 году его работа в Воронежском корпункте принесла ему выход в финал премии ТЭФИ в номинации «Лучший репортёр». Воронеж тогда был частью так называемого «красного пояса».

В 2010–2015 годах Федоров возглавлял службу документальных фильмов телеканала «Россия 1» в должности шеф-редактора. За пять лет он вывел в эфир около пятидесяти документальных картин. Союз журналистов России отметил его профессиональный путь своей премией.

Прощание с Владимиром Федоровым состоится 11 мая 2026 года в 13:30 в Николо-Архангельском крематории.