Александр Коц, фото: max.ru/kots
Политика

Коц задал важный вопрос про отношения с Латвией

Алексей Самохин
Военкор Александр Коц задал важный вопрос об отношениях России с Латвией. Поводом поста журналиста в его канале стало обвинение Москвы в том, что дроны ВСУ упали на территории этой страны. 

Вот, что пишет Коц

«Рига обвинила Москву в падении украинских дронов на свою территорию.

Когда появилась новость о падении украинских дронов латышам на головы, сразу возникла мысль – как быстро Рига обвинит в этом Москву? И вот уже сегодня министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Дмитрия Касаткина. Ему передали ноту протеста в связи со вчерашним инцидентом. То есть, украинские «Лютые» летели через латвийское небо бомбить российскую территорию. Не долетели Кто в этом виноват? Конечно же Кремль. ЛО-ГИ-КА!

Понятно, что люто ненавидящие Россию прибалты всегда найдут в чем нас обвинить. Там русофобия в терминальной стадии. Непонятно другое. За четыре года Латвия оказала Украине военную помощь на сумму более 670 миллионов евро. Рига передала Киеву ПЗРК Stinger, вертолеты Ми-17, гаубицы M109, БТР Patria, дроны, противотанковые средства, боеприпасы, топливо, сухпайки, экипировку. Только в 2024-2025-х латвийские специалисты обучили на полигонах порядка 4 тысяч украинских военных. Обучили убивать русских.

И мы хоть раз вызывали их посла в МИД, чтобы вручить ему ноту протеста? Кроме того, по данным Минэкономики Латвии, в 2024–2025 годах экспорт в Россию, несмотря на санкции, осуществляли около 100–130 латвийских фирм на десятки миллионов евро. Нам правда так нужно поддерживать их экономику?»

