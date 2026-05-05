Россия ударила по украинскому газу и «вагону с чем-то интересным»

Россия нанесла серию ударов по объектам ТЭК и инфраструктуры Украины в ночь на 5 мая. После атак закачка газа в подземные хранилища впервые за несколько дней упала до нуля — это ставит под вопрос подготовку к зиме.

Военкор Александр Коц сообщил, что основной удар пришёлся по Полтавской и Харьковской областям. Эти регионы обеспечивают до 88% всей газодобычи страны: 40% приходится на Полтавщину, ещё 48% — на Харьковщину. Как пояснили в «Нафтогазе», повреждения оказались серьёзными, добыча снизилась.

Цифры подтверждают последствия. По данным европейского агрегатора GIE, 3 мая Украина закачала в подземные хранилища 20 млн кубометров газа, 4 мая — 25 млн. Уже 5 мая показатель обнулился.

Речь идёт о критическом моменте. С 1 апреля страна не закупает газ за рубежом. Контракты завершились, а кредитные ресурсы исчерпаны. Запасы на зиму формировались исключительно за счёт собственной добычи, по которой, как утверждается, и пришёлся основной удар.

Параллельно повреждения зафиксировали на железной дороге сразу в трёх регионах. В Харьковской области уничтожили вагон с грузом, который попытались скрыть. В Полтавской — удар пришёлся по тепловозу и одному из вагонов. В Днепропетровской области повреждён электровоз на станции.

«Харьковская: уничтожен вагон с чем-то интересным, судя по старательной ретуши», — пишет Коц.

Одесса также оказалась под атакой. Утром беспилотники повредили судно под флагом Островов Кука. Днём удары продолжились — беспилотники атаковали портовую инфраструктуру. Над городом поднялся густой чёрный дым.

В Павлограде повреждена линия электропередачи.

Пожар начался на промышленном объекте в Вышгородском районе после удара в Киевской области. Удары по Украине ночью наносились баллистическими ракетами и беспилотниками «Герань-2», сообщает SHOT.