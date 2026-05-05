Новости России

«Архангел спецназа» рассказал, чем ВСУ могут ударить по российским регионам

Алексей Самохин
Канал «Архангел спецназа» рассказал, какое ещё вооружение есть у ВСУ. 

«Украинская атака на Чебоксары этой ночью проводилась не только дальнобойными дронами, но и крылатой ракетой «Фламинго», пишет автор сообщения. — Тактико-технические характеристики ракеты по заявлениям украинских властей достигают 2500 км, что позволяет дотянуться даже до Сибири.

С учетом введенной ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе этой ночью угрозу оценивают как реальную, и «Фламинго» может долететь до этих районов.

Помимо этого, дроны «Лютый» перешагнули порог в 1600 км предельной дальности, что указывает на улучшение летных характеристик и увеличения топливного бака».

По информации источника, удары по Чебоксарам наносились с помощью дронов «Лютый», которые ранее участвовали в налётах на Пермь и Екатеринбург.  Радиус поражения этими БПЛА захватывает западную часть РФ.

«Кроме того, на Украине анонсировали появление собственной баллистической ракеты FP-9, дальность которой может составлять до 855 км. Разработка идет давно, и не исключено, что в майские праздники ВСУ могут предпринять удар этой ракетой по нашим территориям, — предполагает автор поста. — 

Поэтому думать, что мы воюем со слабым противником, – не стоит. Ударные возможности для атак тыловых регионов у ВСУ есть, их полно. И это надо учитывать и готовиться соответствующем образом».

