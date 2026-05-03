Знакомая Героя России Асылханова рассказала, где нужно его искать

Во время поисков Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области, нужно обязательно уделить время проверке гаражей, рассказала « АиФ » его знакомая.

По ее словам, участники спасательной операции уже прошлись по всем заброшкам, но найти следов бойца не удалось.

«В бытовой конфликт не верю, Алеша совершенно не конфликтный человек. А вот гаражи надо проверить. Его могут где-то либо держать, либо чего хуже, но в это не хочется верить», — отметила собеседница издания.

Также знакомая военного считает версию о том, что он провалился в люк, маловероятной.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.