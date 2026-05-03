Алексей Асылханов, фото: Минобороны РФ
Новости России

Знакомая Героя России Асылханова рассказала, где нужно его искать

Никита Рязанцев
Во время поисков Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области, нужно обязательно уделить время проверке гаражей, рассказала «АиФ» его знакомая.

По ее словам, участники спасательной операции уже прошлись по всем заброшкам, но найти следов бойца не удалось.

«В бытовой конфликт не верю, Алеша совершенно не конфликтный человек. А вот гаражи надо проверить. Его могут где-то либо держать, либо чего хуже, но в это не хочется верить», — отметила собеседница издания.

Также знакомая военного считает версию о том, что он провалился в люк, маловероятной.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

