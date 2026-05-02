«Это кошмар»: жители Туапсе рассказали о ситуации после четвертой атаки ВСУ

Жители Туапсе рассказали «МК», что в городе сложилась сложная ситуация после очередного удара ВСУ, экологическая обстановка ухудшается.
В ночь на 1 мая город вновь подвергся массированной атаке украинских БПЛА, на территории морского терминала возник крупный пожар.
«Этот кошмар все повторяется и повторяется, мы живем как на линии фронта. Из-за постоянных ночных атак уже дергается веко, спим урывками. Город опять окутан густым черным дымом от пожара. Из-за жуткого запаха гари тяжело дышать», — заявила местная жительница.
Горожане стараются не выходить на улицу без масок. Они опасаются последствий для своего здоровья после атаки на терминал, где происходит перевалка мазута, дизеля или бензина.
В Туапсе из-за соображений безопасности отменили все массовые мероприятия, запланированные на майские праздники.
По официальным данным, к 1 мая было собрано и вывезено более 13 тысяч кубометров загрязненного грунта, мазута и водомазутной смеси. Для предотвращения распространения нефтяных пятен вдоль берега заменяют боновые заграждения.